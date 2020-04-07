Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 апреля
USD ЦБ: 76,41 (-1,33) Quote, 06 апр, 12:50
Курс евро на 7 апреля
EUR ЦБ: 82,63 (-3,1) Quote, 06 апр, 12:50
В РПЦ создали для священников инструкцию по общению с больными COVID-19 Общество, 05:34 В Китае впервые с января не зарегистрировали ни одной смерти от вируса Общество, 05:16 Режим самоизоляции затруднил доступ россиян к банковским ячейкам Финансы, 04:59 В Минздраве объяснили рост числа молодых пациентов с коронавирусом Общество, 04:54 В Приморье от коронавируса умер второй пациент Общество, 04:41 Нетаньяху объявил о полном карантине в Израиле с 7 по 10 апреля Общество, 04:18 Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны Политика, 04:00 В Подмосковье введут дополнительные льготы для поддержки бизнеса Бизнес, 03:49 СМИ сообщили о введении в кому Надежды Бабкиной из-за пневмонии Общество, 03:17 Более 70% педагогов заявили о возросшей нагрузке из-за перехода в онлайн Общество, 02:59 Королеву Великобритании проинформировали о самочувствии премьера Джонсона Политика, 02:40 РЖД отменили более 50 поездов дальнего следования и сократили «Сапсаны» Общество, 01:55 Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке Общество, 01:54 В UFC назвали имя соперника Фергюсона после отмены боя с Нурмагомедовым Спорт, 01:31
Пандемия коронавируса ,  
0 

В РПЦ создали для священников инструкцию по общению с больными COVID-19

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с санитарными властями разработал правила для совершения треб на дому при посещении людей, находящихся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Они размещены на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Согласно рекомендациям, священник должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, определенные Роспотребнадзором. В частности, данные правила предназначены для священников, посещающих госпитализированных больных с COVID-19 и тех, кто окормляет верующих, находящихся на карантине дома. Последняя рекомендация касается людей, прибывших из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, контактировавших с заразившимися коронавирусом, а также инфицированных с COVID-19 в легкой форме.

Отмечается, что документ был одобрен Рабочей группой при Патриархе Московском и всея Руси.

Патриарх Кирилл начал объезд вокруг Москвы с молитвой от коронавируса
Общество

Согласно правилам, священнику рекомендовано посещать находящихся на домашнем карантине людей, облачившись в средства индивидуальной защиты (СИЗ) поверх подрясника, епитрахили и поручей. Епархиальное начальство должно позаботиться о наличии СИЗ у священника и получить соответствующие договоренности с медиками. После совершения таинств все использованное священник должен поместить в специальный пакет, затем сжечь его или сдать для утилизации в лечебное учреждение. При этом Евангелие рекомендуется оставить больному.

После снятия средств индивидуальной защиты священник должен обработать руки и открытые части антисептиком. При помещении нескольких больных, находящихся в одной палате или в разных палатах одного отделения, частицы для Причастия должны готовиться по количеству приобщающихся.

В РПЦ решили не отменять службы в храмах из-за коронавируса
Общество

Помимо этого, на сайте РПЦ размещены рекомендации для посещения госпитализированных больных с подтвержденным диагнозомCOVID-19. В многом они повторяют требования для посещения больных на дому. Кроме того, священников также обязали «выполнять правила, установленные администрацией лечебного учреждения».

Теги: РПЦ, священники, коронавирус
Материалы по теме
В РПЦ допустили ограничение пасхальных служений трансляциями по ТВ
Общество
В РПЦ заявили о проведении богослужений на Пасху
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter