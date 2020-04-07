В РПЦ создали для священников инструкцию по общению с больными COVID-19

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с санитарными властями разработал правила для совершения треб на дому при посещении людей, находящихся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Они размещены на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Согласно рекомендациям, священник должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, определенные Роспотребнадзором. В частности, данные правила предназначены для священников, посещающих госпитализированных больных с COVID-19 и тех, кто окормляет верующих, находящихся на карантине дома. Последняя рекомендация касается людей, прибывших из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, контактировавших с заразившимися коронавирусом, а также инфицированных с COVID-19 в легкой форме.

Отмечается, что документ был одобрен Рабочей группой при Патриархе Московском и всея Руси.

Согласно правилам, священнику рекомендовано посещать находящихся на домашнем карантине людей, облачившись в средства индивидуальной защиты (СИЗ) поверх подрясника, епитрахили и поручей. Епархиальное начальство должно позаботиться о наличии СИЗ у священника и получить соответствующие договоренности с медиками. После совершения таинств все использованное священник должен поместить в специальный пакет, затем сжечь его или сдать для утилизации в лечебное учреждение. При этом Евангелие рекомендуется оставить больному.

После снятия средств индивидуальной защиты священник должен обработать руки и открытые части антисептиком. При помещении нескольких больных, находящихся в одной палате или в разных палатах одного отделения, частицы для Причастия должны готовиться по количеству приобщающихся.

Помимо этого, на сайте РПЦ размещены рекомендации для посещения госпитализированных больных с подтвержденным диагнозомCOVID-19. В многом они повторяют требования для посещения больных на дому. Кроме того, священников также обязали «выполнять правила, установленные администрацией лечебного учреждения».