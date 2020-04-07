Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке

Народный артист России, композитор и певец Игорь Николаев был выписан из больницы в московском поселке Коммунарка, куда его поместили с подозрением на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом музыкант сообщил в своем Instagram.

«И, кстати, я уже дома. Спасибо всем, кто волновался и переживал. Будьте здоровы», — написал Николаев.

О том, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где обследуют пациентов на наличие COVID-19, СМИ сообщили 27 марта. Помощница композитора Юлия подтвердила каналу «360», что певец сдал тест на коронавирус. Впоследствии Николаев подтвердил, что его тест на вирус дал отрицательный результат.

По данным на 6 апреля в России за минувшие сутки в стране выявили 954 случая заражения коронавирусом. В общей сложности число заболевших СOVID-19 достигло 6343 человек.