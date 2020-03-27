СМИ сообщили о подозрении на коронавирус у Игоря Николаева

Певец и композитор Игорь Николаев обратился в больницу в московском поселке Коммунарка, где принимают больных с новым типом коронавируса. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, певец сдал анализы на инфекцию, но пока результатов нет. Информацию подтверждает источник издания «Регион Online». По данным собеседника, за композитором наблюдают врачи.

Telegram-канал 112 также пишет, что Николаева госпитализировали в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус.

Три дня назад Николаев сообщал, что находится на карантине. Об этом он писал на своей странице в Instagram. «Картинка из прошлой, докарантинной жизни: игра в четыре руки с Рэем Чарльзом в парке Монтре», — подписал певец выложенную фотографию.

https://www.instagram.com/p/B-EYKkag6Bm/?igshid=1coltbzsmhv8e