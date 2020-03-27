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Пандемия коронавируса ,  
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Помощница Игоря Николаева подтвердила сдачу певцом теста на коронавирус

Помощника композитора Игоря Николаева Юлия подтвердила каналу «360», что певец сдал тест на новый тип коронавируса. Ранее сообщалось, что он обратился в больницу в Коммунарке, где принимают больных с инфекцией.

По ее словам, результаты теста пока неизвестны. «Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем», — отметила помощница певца.

РЕН ТВ и «Регион Online» сообщали, что Игорь Николаев обратился в больницу в Коммунарке. Telegram-канал «112» писал, что композитора госпитализировали с подозрением на коронавирус.

СМИ сообщили о подозрении на коронавирус у Игоря Николаева
Общество

Впоследствии канал сообщил, что у него диагностировали очаговую пневмонию, но окончательные результаты будут известны в течение двух дней. По данным «112», врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Информацию подтвердил «Пятый канал».

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал «Комсомольской правде», что Николаев жаловался ему на простуду, которой он заболел после гастролей.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: певец, коронавирус, композитор
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