Помощница Игоря Николаева подтвердила сдачу певцом теста на коронавирус

Помощника композитора Игоря Николаева Юлия подтвердила каналу «360», что певец сдал тест на новый тип коронавируса. Ранее сообщалось, что он обратился в больницу в Коммунарке, где принимают больных с инфекцией.

По ее словам, результаты теста пока неизвестны. «Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем», — отметила помощница певца.

РЕН ТВ и «Регион Online» сообщали, что Игорь Николаев обратился в больницу в Коммунарке. Telegram-канал «112» писал, что композитора госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Впоследствии канал сообщил, что у него диагностировали очаговую пневмонию, но окончательные результаты будут известны в течение двух дней. По данным «112», врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Информацию подтвердил «Пятый канал».