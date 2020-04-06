Более 100 сотрудников «Росатома» вернулись из Бангладеш в Нижний Новгород

Госкорпорация «Росатом» вернула в Нижний Новгород из Бангладеш 178 сотрудников предприятия. Об этом сообщается на сайте правительства Нижегородской области.

Большая часть прибывших — сотрудники инжинирингового дивизиона «Росатома». Кроме них, на борту находились работники субподрядных организаций, принимающих участие в сооружении АЭС «Руппур», где инжиниринговый дивизион является генеральным подрядчиком.

Самочувствие всех сотрудников оценивается как нормальное. Однако в течение 14 дней сотрудникам предприятия предстоит находиться под наблюдением медиков в профилакториях Нижегородской области.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, для прибывших сотрудников были созданы необходимые условия для изоляции, на которую они согласились добровольно. После возвращения пассажирам измерили температуру, а также вручили постановления о самоизоляции.

Кроме того, для сотрудников «Росатома» было организовано раздельное проживание, питание и постоянное медобслуживание. По словам Глеба Никитина, условия были созданы в качестве мер по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19, если она будет выявлена у кого-то в этот период.

6 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении рейсов для вывоза россиян из-за границы, оказавшихся там в разгар пандемии коронавируса. По словам российского премьера, график первых рейсов будет к вечеру понедельника, 6 апреля. В этот же день они будут осуществлены, заверил Мишустин.

Россия временно приостановила международные рейсы для возвращения своих граждан 4 апреля. Такое решение было принято в целях максимальной защиты здоровья граждан России и ограничения новой волны завозных случаев заболевания, сообщили РБК в Росавиации.