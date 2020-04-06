В ФМБА разработали схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний
В России разработали схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний на основе препарата «Даларгин». Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
«Сегодня Федеральное медико-биологическое агентство начинает проведение клинических исследований «Даларгина» при тяжелых коронавирусных пневмониях, сопровождающихся дыхательной недостаточностью с риском развития острого респираторного дистресс-синдрома», — заявила она.
Тяжелое течение COVID-19 сопровождается дыхательной недостаточностью, и ФМБА начинает проводить клинические исследования с учетом «хорошей переносимости и безопасности препарата», добавила Скворцова.
Препарат «Даларгин» зарегистрирован в России как лекарственный препарат для медицинского применения в случаях, требующих подавления протеолиза, заживления трофических язв и защиты органов и тканей (легких, печени, поджелудочной железы).