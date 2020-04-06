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Пандемия коронавируса ,  
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В ФМБА разработали схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний

Фото: Александр Лёгкий / Global Look Press

В России разработали схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний на основе препарата «Даларгин». Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Сегодня Федеральное медико-биологическое агентство начинает проведение клинических исследований «Даларгина» при тяжелых коронавирусных пневмониях, сопровождающихся дыхательной недостаточностью с риском развития острого респираторного дистресс-синдрома», — заявила она.

Тяжелое течение COVID-19 сопровождается дыхательной недостаточностью, и ФМБА начинает проводить клинические исследования с учетом «хорошей переносимости и безопасности препарата», добавила Скворцова.

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Препарат «Даларгин» зарегистрирован в России как лекарственный препарат для медицинского применения в случаях, требующих подавления протеолиза, заживления трофических язв и защиты органов и тканей (легких, печени, поджелудочной железы).

Скрорцова заявила, что хорошая переносимость препарата доказана исследованиями. Она пояснила, что для разработки схемы лечения тяжелых коронавирусных пневмоний в ФМБА России разработали модель фатального острого респираторного дистресс-синдрома на животных. При разных схемах использования «Даларгина» в доклинических исследованиях выживали от 70% до 100% животных, а без этого лекарства все животные умирали от тяжелого отека и воспаления легких. По ее словам, это «дает надежду на его эффективность при самых тяжелых формах новой коронавирусной инфекции у людей».

В России с начала эпидемии зарегистрировали 6343 случая заражения коронавирусом, более 50 человек умерли. Впервые за прошедшие сутки в стране выявили более 900 заболевших. По данным Университета Джона Хопкинса, всего в мире заразились более 1,2 млн человек и свыше 70 тыс. умерли.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: испытания, лекарство, коронавирус
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