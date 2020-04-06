В ФМБА разработали схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний

Скрорцова заявила, что хорошая переносимость препарата доказана исследованиями. Она пояснила, что для разработки схемы лечения тяжелых коронавирусных пневмоний в ФМБА России разработали модель фатального острого респираторного дистресс-синдрома на животных. При разных схемах использования «Даларгина» в доклинических исследованиях выживали от 70% до 100% животных, а без этого лекарства все животные умирали от тяжелого отека и воспаления легких. По ее словам, это «дает надежду на его эффективность при самых тяжелых формах новой коронавирусной инфекции у людей».

В России с начала эпидемии зарегистрировали 6343 случая заражения коронавирусом, более 50 человек умерли. Впервые за прошедшие сутки в стране выявили более 900 заболевших. По данным Университета Джона Хопкинса, всего в мире заразились более 1,2 млн человек и свыше 70 тыс. умерли.