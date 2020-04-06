В Бурятии зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Республике Бурятия умер первый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

73-летняя женщина скончалась в отделении реанимации и интенсивной терапии республиканской инфекционной больницы. По словам министра здравоохранения региона Евгении Лудуповой, у пациентки усугубилась двусторонняя пневмония на фоне других тяжелых заболеваний: сахарного диабета и артериальной гипертонии.

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У умершей женщины подтвердили коронавирус 2 апреля — она контактировала с заразившимся братом из Иркутской области. Отмечается, что ранее она перенесла инсульт и имела первую группу инвалидности. «Пациентка находилась на аппарате искусственной вентиляции легких», — добавила Лудупова.

Ранее власти Иркутской области сообщили о смерти первого пациента с коронавирусом. Им стал 62-летний мужчина.