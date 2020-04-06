Пандемия коронавируса , 06 апр, 10:38
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В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом
В Иркутской области умер первый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального правительства.
62-летний мужчина с коронавирусной инфекцией скончался в областной инфекционной больнице.
На 14:00 по местному времени (09:00 мск) 6 апреля в Иркутской области зафиксировано 13 случаев заболевания.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 954, до 6343 человек. При этом 406 больных выздоровели, 47 умерли.
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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru