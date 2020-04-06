В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Иркутской области умер первый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального правительства.

62-летний мужчина с коронавирусной инфекцией скончался в областной инфекционной больнице.

На 14:00 по местному времени (09:00 мск) 6 апреля в Иркутской области зафиксировано 13 случаев заболевания.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 954, до 6343 человек. При этом 406 больных выздоровели, 47 умерли.