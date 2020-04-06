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В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Иркутской области умер первый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального правительства.

62-летний мужчина с коронавирусной инфекцией скончался в областной инфекционной больнице.

На 14:00 по местному времени (09:00 мск) 6 апреля в Иркутской области зафиксировано 13 случаев заболевания.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 954, до 6343 человек. При этом 406 больных выздоровели, 47 умерли. 

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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5 апреля Всемирная организация здравоохранения сообщала, что за сутки число заболевших COVID-19 на планете увеличилось на 82 тыс. и достигло 1,133 млн человек. 62,7 тыс. больных умерли.

Теги: жертвы, Иркутская область, коронавирус
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