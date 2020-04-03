Власти Ивановской области посоветовали жителям не сдавать жилье москвичам

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Глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин порекомендовал жителям области не сдавать жилье москвичам. Об этом он заявил на ежедневном брифинге областного оперштаба по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте правительства региона.

«Мы понимаем, что сейчас будет еще одна волна приезжих из столицы, которые захотят провести самоизоляцию здесь. Я вам не рекомендую сдавать им жилье», — сказал Фокин.

Глава депздрава напомнил про ст. 236 УК (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил). «Если вы сдадите свой дом человеку, который распространяет инфекцию, проблемы могут быть и у вас», — заявил он.

Фокин своим заявлением напомнил арендодателям, которые сдают свое жилье, о действующем указе губернатора области о гостевых домах и гостиницах, сообщили РБК в пресс-службе областного департамента здравоохранения.