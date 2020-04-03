Власти Ивановской области посоветовали жителям не сдавать жилье москвичам
Глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин порекомендовал жителям области не сдавать жилье москвичам. Об этом он заявил на ежедневном брифинге областного оперштаба по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте правительства региона.
«Мы понимаем, что сейчас будет еще одна волна приезжих из столицы, которые захотят провести самоизоляцию здесь. Я вам не рекомендую сдавать им жилье», — сказал Фокин.
Глава депздрава напомнил про ст. 236 УК (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил). «Если вы сдадите свой дом человеку, который распространяет инфекцию, проблемы могут быть и у вас», — заявил он.
Фокин своим заявлением напомнил арендодателям, которые сдают свое жилье, о действующем указе губернатора области о гостевых домах и гостиницах, сообщили РБК в пресс-службе областного департамента здравоохранения.