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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Ивановской области посоветовали жителям не сдавать жилье москвичам

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин порекомендовал жителям области не сдавать жилье москвичам. Об этом он заявил на ежедневном брифинге областного оперштаба по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте правительства региона.

«Мы понимаем, что сейчас будет еще одна волна приезжих из столицы, которые захотят провести самоизоляцию здесь. Я вам не рекомендую сдавать им жилье», — сказал Фокин.

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Глава депздрава напомнил про ст. 236 УК (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил). «Если вы сдадите свой дом человеку, который распространяет инфекцию, проблемы могут быть и у вас», — заявил он.

Фокин своим заявлением напомнил арендодателям, которые сдают свое жилье, о действующем указе губернатора области о гостевых домах и гостиницах, сообщили РБК в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

«Тут мало приятного, но прежде всего данная мера направлена на то, чтобы избежать вспышки вируса в том числе и в отдаленных районах, где у нас сдаются дачи», — сказали в пресс-службе.

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Редакция указа губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского от 31 марта вводит новые ограничения в связи с угрозой коронавируса. Заселяться в гостиницы, санаторно-курортных организации, дома отдыха, гостевые дома и любые другие средства размещения в Ивановской области теперь могут только те, кто приезжает в регион в рамках служебной командировки.

На 3 апреля в Ивановской области коронавирусом заразились 13 человек. В Москве к 3 апреля общее число заболевших выросло до 2923 случаев.

Президент России Владимир Путин предоставил 2 апреля губернаторам дополнительные полномочия по борьбе с COVID-19. Теперь они вправе самостоятельно определять степень угрозы и вводить новые ограничения на свое усмотрение. Президент отметил, что власти региона лучше знают обстановку в своих субъектах и потому могут принять верные антикризисные решения.

Теги: Ивановская область, коронавирус, аренда жилья, новости РБК
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