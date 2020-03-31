В Москве из-за вируса вырос спрос на услуги психологов и клинеров

Сервисы по подбору мастеров отмечают, что в марте жители столицы чаще пользовались услугами по ремонту и уборке, а также обращались к тем, кто может помочь дистанционно: психологам, репетиторам, спортивным тренерам, юристам

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

На фоне мер по борьбе с коронавирусом в Москве с начала марта спрос на дистанционные услуги увеличился в 1,5 раза. Об этом говорится в сообщении сервиса по подбору репетиторов и других специалистов Profi.ru, поступившем в РБК.

Компания отмечает, что онлайн-услуги оказывают репетиторы, психологи, юристы, бухгалтеры, спортивные тренеры, а также фрилансеры из креативных областей. По сравнению с третьей неделей марта 2019 года количество заказов на Profi.ru выросло на 140%.

По данным сервиса, увеличился и спрос на услуги по ремонту — на 20% в целом, и на 21% по Москве. Кроме того, более востребованными стали репетиторы, которые дают онлайн-уроки, такой формат на прошлой неделе выбрали 66% заказчиков. В Москве большая доля пришлась на дистанционные занятия по английскому языку, математике и русскому языку (два последних предмета являются обязательными для ЕГЭ, экзамен по иностранному станет обязательным с 2022 года. — РБК).

В YouDo отметили как увеличение числа пользователей сервиса, так и количества исполнителей услуг. По данным сервиса, в марте мастеров в категории «Ремонт и строительство» стало на треть больше по сравнению с предыдущими месяцами, а число тех, чьи услуги вписываются в раздел «Уборка и помощь по хозяйству», выросло вдвое.

Сервис указывает, что повышенным спросом пользуются сантехники, электромонтажники, мастера по сборке и ремонту мебели, установке окон, отделке балконов, а также специалисты по установке охранных систем (видеонаблюдение, сигнализация). Спрос на клинеров в этом месяце повысился на 30% по сравнению с предыдущими. В компании эту ситуацию объясняют тем, что большинство граждан перешли на домашний режим в связи с самоизоляцией и решили заняться делами, которые давно откладывали.