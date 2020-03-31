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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве из-за вируса вырос спрос на услуги психологов и клинеров

Сервисы по подбору мастеров отмечают, что в марте жители столицы чаще пользовались услугами по ремонту и уборке, а также обращались к тем, кто может помочь дистанционно: психологам, репетиторам, спортивным тренерам, юристам
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

На фоне мер по борьбе с коронавирусом в Москве с начала марта спрос на дистанционные услуги увеличился в 1,5 раза. Об этом говорится в сообщении сервиса по подбору репетиторов и других специалистов Profi.ru, поступившем в РБК.

Компания отмечает, что онлайн-услуги оказывают репетиторы, психологи, юристы, бухгалтеры, спортивные тренеры, а также фрилансеры из креативных областей. По сравнению с третьей неделей марта 2019 года количество заказов на Profi.ru выросло на 140%.

По данным сервиса, увеличился и спрос на услуги по ремонту — на 20% в целом, и на 21% по Москве. Кроме того, более востребованными стали репетиторы, которые дают онлайн-уроки, такой формат на прошлой неделе выбрали 66% заказчиков. В Москве большая доля пришлась на дистанционные занятия по английскому языку, математике и русскому языку (два последних предмета являются обязательными для ЕГЭ, экзамен по иностранному станет обязательным с 2022 года. — РБК).

В YouDo отметили как увеличение числа пользователей сервиса, так и количества исполнителей услуг. По данным сервиса, в марте мастеров в категории «Ремонт и строительство» стало на треть больше по сравнению с предыдущими месяцами, а число тех, чьи услуги вписываются в раздел «Уборка и помощь по хозяйству», выросло вдвое.

Сервис указывает, что повышенным спросом пользуются сантехники, электромонтажники, мастера по сборке и ремонту мебели, установке окон, отделке балконов, а также специалисты по установке охранных систем (видеонаблюдение, сигнализация). Спрос на клинеров в этом месяце повысился на 30% по сравнению с предыдущими. В компании эту ситуацию объясняют тем, что большинство граждан перешли на домашний режим в связи с самоизоляцией и решили заняться делами, которые давно откладывали.

YouDo также заметил, что 28 марта пользователи сервиса в два раза чаще пользовались услугами из сферы «Красота и здоровье», в частности парикмахеров и мастеров по маникюру и педикюру. Тогда как Profi.ru отмечает снижение спроса для этой области по сравнению с январем и февралем.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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В России, по данным на 30 марта, зарегистрировано 1836 случаев заражения коронавиросом. Большая часть из них выявлена в Москве (1226).

На этой неделе власти Москвы и Подмосковья обязали граждан не выходить из дома, допустив при этом, что они могут посещать магазины, выезжать на работу при необходимости, обратиться за экстренной медицинской помощью, выгуливать собак (не дальше 100 м от дома), вынести мусор. Правительство одобрило ужесточение наказания за пренебрежение карантином. Для физических лиц штраф за первое нарушение может составить от 15 тыс. до 40 тыс. руб.

Президент Владимир Путин объявил нерабочим период с 28 марта по 5 апреля. При этом, по его словам, будут открыты банки, продуктовые магазины, аптеки, а также будут работать транспорт и органы власти. Столичные власти уточняли, что в Москве на этот период закроются бары, кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, бассейны и другие заведения, но зоомагазинам разрешили работать.

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Анна Балашова
Теги: коронавирус, YouDo, profi.ru
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