В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 62 пациента
За последние сутки в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией, поступили 62 новых пациента. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко в Facebook.
Всего на лечении в больнице к утру 6 апреля находится 405 пациентов: 357 из них поставлен диагноз «пневмония», у 217 подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
В отделении реанимации и интенсивной терапии лежит 31 человек, девять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Роспотребнадзор, mos.ru
Ранее, 5 апреля, Проценко писал, что в больнице в Коммунарке находится 201 человек с подтвержденным COVID-19.