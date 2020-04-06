В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 62 пациента

(Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

За последние сутки в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией, поступили 62 новых пациента. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко в Facebook.

Всего на лечении в больнице к утру 6 апреля находится 405 пациентов: 357 из них поставлен диагноз «пневмония», у 217 подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

В отделении реанимации и интенсивной терапии лежит 31 человек, девять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли

Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

Ранее, 5 апреля, Проценко писал, что в больнице в Коммунарке находится 201 человек с подтвержденным COVID-19.