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Пандемия коронавируса ,  
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В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 62 пациента

(Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

За последние сутки в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией, поступили 62 новых пациента. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко в Facebook.

Всего на лечении в больнице к утру 6 апреля находится 405 пациентов: 357 из них поставлен диагноз «пневмония», у 217 подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

В отделении реанимации и интенсивной терапии лежит 31 человек, девять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Ранее, 5 апреля, Проценко писал, что в больнице в Коммунарке находится 201 человек с подтвержденным COVID-19.

Сам Проценко тоже заразился коронавирусом. О его положительном тесте стало известно 31 марта. Позже главврач рассказал, что изолировался в своем больничном кабинете, откуда продолжает работать дистанционно. Медик понадеялся, что выработанный за месяц иммунитет поможет ему справиться с болезнью.

Директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков 5 апреля сообщил, что заболевание у Проценко протекает не в тяжелой форме.

Теги: больница, коронавирус, Коммунарка
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