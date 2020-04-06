В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса

В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с заболеванием в Telegram.

«Трое из них выявлены по контакту с предыдущими заболевшими, без клинических проявлений», — говорится в сообщении. Еще два случая были установлены у пациентов, которые не контактировали с заразившимися. Уточняется, что анализы у них взяли из-за тяжелой формой плеврита у одного пациента и пневмонии — у второго.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора устанавливают возможные контакты заразившихся, сообщили в оперштабе.



Ранее оперативный штаб Алтайского края сообщал о семи зараженных коронавирусом жителей республики. Таким образом, сейчас число заболевших составляет 12 человек.

Накануне, 5 апреля, власти Алтая приостановили регулярное авиасообщение с Москвой для борьбы с распространением заболевания. В частности, рейсы в столицу отменили авиакомпании «Победа» и S7. В Москве зафиксировали более 3,8 тыс. случаев коронавируса.