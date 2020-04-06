Трамп пожелал выздоровления госпитализированному из-за вируса Джонсону

Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, которого накануне госпитализировали из-за длительного сохранения симптомов коронавируса. Об этом американский лидер сказал на брифинге для журналистов. Запись доступна на странице Белого дома в Twitter.

«Я хотел бы выразить добрые пожелания от лица нашей страны премьер-министру Борису Джонсону, который ведет свою личную борьбу с вирусом», — сказал Трамп. Президент отметил, что Джонсон является его другом и великолепным лидером.

«Я надеюсь, и я уверен, что с ним все будет хорошо. Он сильный мужчина, сильная личность», — указал Трамп.

Джонсон сообщил о положительном тесте на короанвирус 27 марта. По его словам, он решил сдать анализы из-за повышенной температуры и кашля. После этого Джонсон начал соблюдать режим самоизоляции и работать удаленно. Позднее , 2 апреля, Джонсон записал видеообращение, в котором сообщил об улучшении самочувствия, но отметил сохранение высокой температуры.