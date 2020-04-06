Три человека пострадали при стрельбе в Тюменской области

Три человека получили травмы при стрельбе в деревне Маслова в Тюменской области. Об этом сообщает местный портал 72.ru.со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

«Одному пациенту потребовалась госпитализация, двое после оказания помощи направлены на амбулаторное наблюдение», — сказали в пресс-службе.

По информации портала, огонь в деревне открыл пенсионер, к месту направились сотрудники полиции. О других подробностях инцидента не сообщается.

Накануне, 5 апреля, мужчина в Рязанской области открыл огонь по группе молодых людей, которые громко разговаривали у балкона его дома. В результате происшествия пять человек погибли. Следователи возбудили дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц). Подозреваемого задержали, ему проведут психиатрическую экспертизу.