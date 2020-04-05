СМИ сообщили о расстреле пятерых человек под Рязанью
В Рязанской области мужчина застрелил пятерых человек из огнестрельного оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ту же информацию опубликовало агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД.
По информации источника ТАСС, нападавший задержан. Инцидент произошел в поселке Елатьма под Рязанью.
Издание сообщает, что мужчина открыл огонь внутри трехэтажного дома, погибшие были его соседями. Одна из погибших — женщина, остальные — мужчины. По данным РИА Новости, трое из них были застрелены в подъезде, двое — в квартире.