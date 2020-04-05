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СМИ сообщили о расстреле пятерых человек под Рязанью

Среди погибших одна женщина, остальные мужчины. Причиной мог стать бытовой конфликт, предположительно, из-за шума в вечернее время
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В Рязанской области мужчина застрелил пятерых человек из огнестрельного оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ту же информацию опубликовало агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД.

По информации источника ТАСС, нападавший задержан. Инцидент произошел в поселке Елатьма под Рязанью.

Издание сообщает, что мужчина открыл огонь внутри трехэтажного дома, погибшие были его соседями. Одна из погибших — женщина, остальные — мужчины. По данным РИА Новости, трое из них были застрелены в подъезде, двое — в квартире.

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Издание сообщает, что причиной нападения мог стать бытовой конфликт. Telegram-канал Mash пишет, что, по предварительной информации, напавшему не понравилось шумное поведение соседей в вечернее время. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В середине февраля в центре Калининграда мужчина открыл стрельбу у рынка. В результате погибли два человека, семейная пара, которая торговала на рынке. При этом был ранен их сын, он был госпитализирован.

Стрелявший попытался покончить с собой, после этого он был доставлен в больницу.

Позже сотрудники правоохранительных органов нашли у него в квартире записку, в которой, предположительно, сообщалось о желании отомстить.

Автор: Мария Лисицына
Теги: стрельба, Рязанская область
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