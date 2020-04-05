Открывший стрельбу в Рязанской области пройдет психиатрическую экспертизу

Фото: СК РФ

Подозреваемому в убийстве пятерых человек в Рязанской области проведут психиатрическую экспертизу. Об этом «РИА Новости» сообщили в региональном управлении СКР.

«Будет проведен ряд экспертиз, включая и психиатрическую, она обязательна для такой категории дел», — сказал представитель СК.

Подозреваемого допросили. По словам представителя управления СК, он женат и у него двое детей. Следствие просить его арестовать.

Накануне мужчина устроил стрельбу в поселке Елатьма. По версии следствия, молодые люди громко разговаривали под окнами его квартиры, и он сделал им замечание. После этого произошла словесная перепалка.