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В СК сообщили подробности убийства пятерых человек под Рязанью

Убийство пятерых человек в Рязанской области произошло на почве словесного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, 4 апреля около 22 часов житель поселка Елатьма Касимовского района Рязанской области находился на балконе своей квартиры. Он сделал замечание группе молодых людей, которые громко разговаривали у него под окнами. После этого между ними произошла словесная перепалка.

Тогда мужчина 1988 года рождения взял находившееся у него в квартире зарегистрированное гладкоствольное ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину. Все они умерли на месте происшествия.

СМИ сообщили о расстреле пятерых человек под Рязанью
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Стрелявшего задержали. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). В квартире обвиняемого произвели обыск и изъяли орудие убийства. Сейчас следователи готовят ходатайство об аресте предполагаемого убийцы.

Ранее СМИ писали, что обвиняемый был соседом убитых. Также сообщалось, что двое из них были застрелены в квартире, а трое в подъезде.

Теги: СК, убийство, Рязанская область
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