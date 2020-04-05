ВОЗ сообщила об увеличении на 82 тыс. зараженных COVID-19 в мире

Более 82 тыс. человек по всему миру заразились новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за прошедшие сутки. Об этом свидетельствуют данные ежедневного информационного бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 5 апреля.

По данным ВОЗ, за сутки в мире заболели коронавирусом 1 млн 133 758 человек. Число скончавшихся достигло отметки в 62 784. Наибольшее число заболевших и умерших от коронавируса зафиксировали в Европейском регионе — 621 407 и 46 416 случаев соответственно.

Как ранее заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, первым явным симптомом при заражении коронавирусом является высокая температура. Харрис отметила, что после пробуждения заболевшие также ощущают холод и дрожь.

Впервые вспышку вируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. После этого власти ряда других стран также заявили о выявленных случаях.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией.