В Татарстане упростили получение разрешения на выход из дома

Казань (Фото: Денис Гордийко / kzn.ru)

В Татарстане упростили получение по СМС разрешения на выход из дома в условиях обязательной самоизоляции, сообщается на сайте министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Для выхода из дома на большое расстояние и длительное время на номер 2590 нужно отправить бесплатное СМС-сообщение с текстом «регистрация#» и номером паспорта. В ответ придет СМС с номером успешной регистрации.

Ранее для завершения идентификации было необходимо также указать фамилию, имя и отчество, адрес фактического проживания и подтвердить согласие на обработку персональных данных.

Система СМС-разрешений начала действовать в Татарстане с 31 марта. После завершения регистрации нужно отправить цель своего выхода из дома, выбрав одну из девяти возможных причин: посещение суда; сопровождение несовершеннолетних в образовательную организацию (из образовательной организации); посещение медицинской или ветеринарной организации; участие в похоронах; получение/восстановление паспорта; выезд на дачу / возвращение с дачи; посещение кредитных организаций и почтовых отделений; доставка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости или оказание помощи нетрудоспособным родственникам; изменение места жительства (места пребывания). В случае одобрения выхода из самоизоляции абоненту приходит сообщение с кодом и периодом его действия, код могут спросить сотрудники полиции на улице.

Получить разрешение на выход из дома можно не более двух раз в сутки. Система рассчитана на обработку 11 млн запросов в сутки.