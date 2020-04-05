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В Татарстане упростили получение разрешения на выход из дома

Казань (Фото: Денис Гордийко / kzn.ru)

В Татарстане упростили получение по СМС разрешения на выход из дома в условиях обязательной самоизоляции, сообщается на сайте министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Для выхода из дома на большое расстояние и длительное время на номер 2590 нужно отправить бесплатное СМС-сообщение с текстом «регистрация#» и номером паспорта. В ответ придет СМС с номером успешной регистрации.
Ранее для завершения идентификации было необходимо также указать фамилию, имя и отчество, адрес фактического проживания и подтвердить согласие на обработку персональных данных.

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Система СМС-разрешений начала действовать в Татарстане с 31 марта. После завершения регистрации нужно отправить цель своего выхода из дома, выбрав одну из девяти возможных причин: посещение суда; сопровождение несовершеннолетних в образовательную организацию (из образовательной организации); посещение медицинской или ветеринарной организации; участие в похоронах; получение/восстановление паспорта; выезд на дачу / возвращение с дачи; посещение кредитных организаций и почтовых отделений; доставка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости или оказание помощи нетрудоспособным родственникам; изменение места жительства (места пребывания). В случае одобрения выхода из самоизоляции абоненту приходит сообщение с кодом и периодом его действия, код могут спросить сотрудники полиции на улице.

Получить разрешение на выход из дома можно не более двух раз в сутки. Система рассчитана на обработку 11 млн запросов в сутки.

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Ранее власти Москвы сообщили, что готовы к введению пропускного режима в случае необходимости. По телефону или через сайт мэрии нужно будет получить код для выхода на улицу, он будет действовать в общественном транспорте, во время поездок на личной машине или прогулок пешком. Вводить спецпропуска для выгула домашних животных или выноса мусора власти пока не планируют.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Татарстан, коронавирус
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