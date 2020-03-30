В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

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С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По словам заместителя премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой, покидать места проживания можно для обращения за медицинской помощью, если есть угроза жизни и здоровью, а также могут это делать сотрудники предприятий непрерывного цикла, учреждений здравоохранения, продовольственных магазинов, аптек и других организаций, обеспечивающих жизнедеятельность.

«Всем остальным покидать места самоизоляции можно будет только в соответствии с порядком, который в течение одного-двух дней будет доведен до сведения граждан», — сказала Фазлеева. По ее словам, такой режим будет действовать до стабилизации ситуации.

Кроме того, с 1 апреля в Татарстане отменят все межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа.