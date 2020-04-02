Власти Татарстана ответили на сообщения о сбоях в работе СМС-пропусков

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В системе СМС-пропусков в Татарстане есть шероховатости, однако их уже меньше, чем было накануне, заявили РБК в пресс-службе администрации президента республики.

«Там задействованы несколько операторов связи, у каждого разные технические и пропускные мощности. Население только привыкает к системе, [возможны] банальные человеческие ошибки в отправке запросов», — сказали в пресс-службе.

Там также напомнили, что система была запущена только 1 апреля. Кроме того, ее запустили без обкатки и тестового режима, отметили в пресс-службе.

В администрации президента напомнили, что в республике работает горячая линия для тех, кто испытывает трудности с отправкой сообщений и получением СМС-пропусков.