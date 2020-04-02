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Власти Татарстана ответили на сообщения о сбоях в работе СМС-пропусков

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В системе СМС-пропусков в Татарстане есть шероховатости, однако их уже меньше, чем было накануне, заявили РБК в пресс-службе администрации президента республики.

«Там задействованы несколько операторов связи, у каждого разные технические и пропускные мощности. Население только привыкает к системе, [возможны] банальные человеческие ошибки в отправке запросов», — сказали в пресс-службе.

Там также напомнили, что система была запущена только 1 апреля. Кроме того, ее запустили без обкатки и тестового режима, отметили в пресс-службе.

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В администрации президента напомнили, что в республике работает горячая линия для тех, кто испытывает трудности с отправкой сообщений и получением СМС-пропусков.

Ранее в Telegram-каналах появились жалобы на работу системы СМС-пропусков в Татарстане, в частности, что они приходят с задержкой.

Накануне в Татарстане заработал сервис для получения разрешений на выход из дома. Жителям региона необходимо отправить СМС на специальный номер. После получения ответного сообщения с уникальным кодом и временем, можно покинуть дом. 

Теги: Татарстан, коронавирус, новости РБК
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