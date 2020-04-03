Путин предупредил о риске дефицита нефти на мировом рынке

Глобальная нефтяная отрасль в будущем может столкнуться с дефицитом ресурсов, который приведет к нехватке нефти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации на энергетических рынках. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.

«Потому что и цены могут подлететь. Поэтому в общих интересах, именно в общих интересах, избежать такого сценария развития событий. Но что еще вызывает тревогу — безусловно, все может обернуться высокими технологическими и даже экологическими рисками. Про это тоже нельзя забывать», — сказал Путин.

По словам Путина, наиболее важный фактор, который влияет на рынок — распространение по всему миру пандемии коронавируса и меры по ограничению распространения вируса, которые принимают правительства. Путин отметил, что эти меры привели к снижению экономической активности и ограничили мобильность граждан, а также привели к падению спроса на нефть и нефтепродукты.

Из-за пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефть в начале марта упали цены на нефть. Страны альянса не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. Россия указывала на необходимость сохранения существующих условий, тогда как Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении добычи нефти. В итоге в странах прежнего альянса с 1 апреля были сняты ограничения по добыче нефти.

18 марта цена на нефть марки Brent упала до $25 за баррель впервые с 2003 года, а стоимость барреля нефти WTI впервые с февраля 2002 года опустилась ниже $21.

Стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 21% по итогам торгов 2 апреля на фоне сообщений о предстоящей встрече нефтедобывающих стран. К вечеру 3 апреля цена Brent выросла в цене на 9% и колеблется в районе $32,7 за баррель.