Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Турист сообщил о застрявших в транзитной зоне аэропорта Сеула россиянах Общество, 23:45 В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет Общество, 23:41 Изоляция или социализация: как VR повлияет на человеческое общение Индустрия 4.0, 23:41  Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 апреля Общество, 23:25 «Аэрофлот» сократит количество полетов внутри России Общество, 23:21 Путин предупредил о риске дефицита нефти на мировом рынке Экономика, 23:12 В РПЦ заявили о проведении богослужений на Пасху Общество, 23:09 Валютные резервы Минфина сократились за месяц на 5% Экономика, 22:54 Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики Экономика, 22:53 Оперштаб назвал возраст самого молодого умершего с COVID-19 в Москве Общество, 22:47 Россия прекратит вывоз своих граждан из других стран. Что важно знать Политика, 22:43 В Петербурге завели первое уголовное дело за фейк в соцсети о вирусе Общество, 22:39 Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах Технологии и медиа, 22:14 СМИ назвали город для проведения плей-офф НБА Спорт, 22:07
Падение цен на нефть ,  
0 

Путин предупредил о риске дефицита нефти на мировом рынке

Глобальная нефтяная отрасль в будущем может столкнуться с дефицитом ресурсов, который приведет к нехватке нефти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации на энергетических рынках. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.

«Потому что и цены могут подлететь. Поэтому в общих интересах, именно в общих интересах, избежать такого сценария развития событий. Но что еще вызывает тревогу — безусловно, все может обернуться высокими технологическими и даже экологическими рисками. Про это тоже нельзя забывать», — сказал Путин.

По словам Путина, наиболее важный фактор, который влияет на рынок — распространение по всему миру пандемии коронавируса и меры по ограничению распространения вируса, которые принимают правительства. Путин отметил, что эти меры привели к  снижению экономической активности и ограничили мобильность граждан, а также привели к падению спроса на нефть и нефтепродукты.

Кремль назвал ситуацию в экономике беспрецедентной
Экономика

Из-за пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефть в начале марта упали цены на нефть. Страны альянса не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. Россия указывала на необходимость сохранения существующих условий, тогда как Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении добычи нефти. В итоге в странах прежнего альянса с 1 апреля были сняты ограничения по добыче нефти.

18 марта цена на нефть марки Brent упала до $25 за баррель впервые с 2003 года, а стоимость барреля нефти WTI впервые с февраля 2002 года опустилась ниже $21. 

Стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 21% по итогам торгов 2 апреля на фоне сообщений о предстоящей встрече нефтедобывающих стран. К вечеру 3 апреля цена Brent выросла в цене на 9%  и колеблется в районе $32,7 за баррель.

Теги: нефть, рост цен, Владимир Путин
Материалы по теме
СМИ узнали о готовности нефтяников России сократить добычу
Экономика
Путин заявил о готовности сократить добычу нефти вместе с ОПЕК+ и США
Экономика
Путин попросил Новака на переговорах ОПЕК+ учитывать интересы партнеров
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter