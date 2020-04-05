За сутки в России выздоровели 22 пациента с подтвержденным коронавирусом

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России за сутки выписали 22 выздоровевших с ранее подтвержденным коронавирусом, сообщается в Telegram-канале оперштаба по борьбе с распространением заболевания.

Всего в стране на 5 апреля выздоровели 355 заболевших коронавирусной инфекцией. В России общее число зараженных составило 5389 человек, случаи заболевания зафиксировали в 79 регионах. За последние сутки число заболевших выросло на 658 человек, двое зараженных умерли. В Москве находятся 3893 пациента с подтвержденным коронавирусом.

Из-за угрозы распространения коронавируса президент Владимир Путин перешел на удаленную работу, в дистанционном режиме глава государства находится уже неделю, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Песков отметил, что глава государства будет находиться на удаленной работе еще как минимум неделю.