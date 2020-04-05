СК установил личности пятерых погибших при стрельбе в Рязанской области

Следствие установило личности пяти человек, которые погибли в результате стрельбы в Рязанской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Мужчина устроил стрельбу накануне в поселке Елатьма Касимовского района области. По данным следствия, сделал замечания молодым людям, которые громко разговаривали под его окнами. В результате между ними произошла словесная перепалка.

Затем мужчина взял зарегистрированное гладкоствольное ружье и вышел в подъезд дома. Он выстрелил в четырех юношей и одну женщину, которые погибли на месте. Мужчину задержали, а в его квартире провели обыск. Следователи завели уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц).