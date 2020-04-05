Появилось видео с места расстрела пятерых человек в Рязанской области

Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с места убийства пятерых человек в Рязанской области.

На кадрах показана работа криминалистов на месте преступления. Ролик сняли в квартире, где в стене видны крупные следы от пуль.

Инцидент произошел накануне в поселке Елатьма Касимовского района Рязанской области. По версии следствия, мужчина сделал замечание молодым людям, которые громко разговаривали у него под окнами.

Между ними произошла словесная перепалка, после чего он взял гладкоствольное ружье и вышел в подъезд. Затем он выстрелил в четырех молодых людей и женщину. Они скончались на месте происшествия.