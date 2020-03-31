В Краснодарском крае соблюдение карантина будут контролировать казаки

Фото: Николай Титов / Global Look Press

В Краснодарском крае объявлен карантин, следить за его соблюдением будут сотрудники полиции, общественники и казаки, сообщается на сайте правительства региона.

Карантин начнет действовать в регионе с 18:00 31 марта по 5 апреля, в рамках спецрежима будут введены дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Жители края и отдыхающие смогут выходить из дома только в крайних случаях, перечень которых будет создан позднее.

Мобильные отряды самоконтроля, куда войдут казаки, полиция и общественники, будут проводить патрулирование и «возвращать жителей на постоянное место проживания».

В ближайшее время власти ограничат движение личного автотранспорта в регионе — им можно будет пользоваться в исключительных случаях на основании спецразрешений. Уточняется, что исключение будет сделано для автомобилей сотрудников, обязанных выходить на работу.