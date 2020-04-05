В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом

Фото: mzdrav.rk.gov.ru

В Крыму нашли два новых случая заболевания коронавирусом, об этом написал в своем Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, заболевшие контактировали с одним и тем же человеком, который прилетел из Московской области, и у которого обнаружили коронавирус 2 апреля.

Всего на 5 апреля в Крыму зафиксировали 20 заболевших коронавирусом. Все, кто близко контактировал с зараженными, госпитализированы в инфекционные отделения, отдаленные контакты заболевших находятся под медицинским наблюдением на домашней самоизоляции. По данным Роспотребнадзора, двое человек в Крыму выздоровели после подтвержденного коронавируса.