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В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом

Фото: mzdrav.rk.gov.ru

В Крыму нашли два новых случая заболевания коронавирусом, об этом написал в своем Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, заболевшие контактировали с одним и тем же человеком, который прилетел из Московской области, и у которого обнаружили коронавирус 2 апреля.

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Всего на 5 апреля в Крыму зафиксировали 20 заболевших коронавирусом. Все, кто близко контактировал с зараженными, госпитализированы в инфекционные отделения, отдаленные контакты заболевших находятся под медицинским наблюдением на домашней самоизоляции. По данным Роспотребнадзора, двое человек в Крыму выздоровели после подтвержденного коронавируса. 

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Ранее в Крыму завели уголовное дело по факту заражения коронавирусом. Россиянин нарушил правила самоизоляции после возвращения из-за границы и передал вирус другому человеку.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Крым, статистика, коронавирус
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