На Крымском мосту из-за коронавируса появится блокпост

Со 2 апреля в Крыму вводится карантин, одной из мер по борьбе с коронавирусом станет появление на Крымском мосту блокпоста для проверки здоровья прибывающих на полуостров

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Власти Республики Крым приняли решение о введении со 2 апреля в регионе карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В рамках борьбы с болезнью на Крымском мосту, соединяющем полуостров с Краснодарским краем, появится блокпост.

«С нуля часов на Крымском мосту будет выставлен блокпост, будет проведен стопроцентный, без исключений, досмотр всего автомобильного транспорта», — заявил в среду глава Крыма Сергей Аксенов (фрагмент своего выступления на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции он разместил на своей странице в сети Twitter).

Аксенов пообещал, что в ближайшее время будет опубликован документ о правилах поведения при карантине и о том, кто именно «спокойно и без всяких проблем» сможет въехать в Крым. В число таких лиц, по словам Аксенова, войдут, в частности, жители Крыма и граждане России, у которых на территории полуострова есть собственность. При этом глава Крыма поручил правительству региона не допустить возникновения на мосту очередей.

«Главный вопрос — сделать это так, чтобы для людей не было дискомфорта, часовых очередей быть не должно. Подумать, сколько сил и средств надо, чтобы досмотр проходил достаточно быстро. На посту должны быть [врачи] для отбора биоматериала. Прошу со всеми службами сверить все позиции, определить, сколько нужно человек, что им необходимо», — указал Аксенов (цитата по «Крыминформ»).

По данным властей Крыма, в республике выявлено 16 случаев заражения COVID-19, под наблюдением врачей находятся 2905 человек.