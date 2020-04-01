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На Крымском мосту из-за коронавируса появится блокпост

Со 2 апреля в Крыму вводится карантин, одной из мер по борьбе с коронавирусом станет появление на Крымском мосту блокпоста для проверки здоровья прибывающих на полуостров
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Власти Республики Крым приняли решение о введении со 2 апреля в регионе карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В рамках борьбы с болезнью на Крымском мосту, соединяющем полуостров с Краснодарским краем, появится блокпост.

«С нуля часов на Крымском мосту будет выставлен блокпост, будет проведен стопроцентный, без исключений, досмотр всего автомобильного транспорта», — заявил в среду глава Крыма Сергей Аксенов (фрагмент своего выступления на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции он разместил на своей странице в сети Twitter).

Аксенов пообещал, что в ближайшее время будет опубликован документ о правилах поведения при карантине и о том, кто именно «спокойно и без всяких проблем» сможет въехать в Крым. В число таких лиц, по словам Аксенова, войдут, в частности, жители Крыма и граждане России, у которых на территории полуострова есть собственность. При этом глава Крыма поручил правительству региона не допустить возникновения на мосту очередей.

«Главный вопрос — сделать это так, чтобы для людей не было дискомфорта, часовых очередей быть не должно. Подумать, сколько сил и средств надо, чтобы досмотр проходил достаточно быстро. На посту должны быть [врачи] для отбора биоматериала. Прошу со всеми службами сверить все позиции, определить, сколько нужно человек, что им необходимо», — указал Аксенов (цитата по «Крыминформ»).

По данным властей Крыма, в республике выявлено 16 случаев заражения COVID-19, под наблюдением врачей находятся 2905 человек.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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С 1 апреля на режим всеобщей самоизоляции перешел Севастополь, являющийся отдельным от Крыма регионом России. В соответствии с указом врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева местных жителей обязали не покидать места проживания. «По указу можно будет выходить из дома для того, чтобы поехать на работу в тех отраслях, которые не запрещены указом. Если вам необходимо купить еду, это сделать надо в ближайшем месте от дома, выгул собак и вынос мусора — в радиусе 100 м», — пояснил Развожаев.

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При этом на подъездах к Севастополю установили пункты пропуска, где у въезжающих измеряют температуру, узнают о самочувствии и просят заполнить анкеты. Если у человека повышенная температура, медики должны будут его сразу направить на обследование и изоляцию.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Крым, коронавирус, Крымский мост
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