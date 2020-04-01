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В Крыму приостановят автобусное сообщение из-за коронавируса

Фото: Анна Садовникова / РИА Новости

Автобусное и троллейбусное сообщение между городами Крыма приостановят со 2 по 14 апреля из-за распространения коронавируса, сообщается в указе о режиме повышенной готовности, опубликованном на сайте правительства республики.

Помимо этого, временно остановится движение пригородных поездов Керчь — Анапа — Керчь и пассажирские перевозки на морском транспорте. Кроме того, будут прекращены перевозки на легковом такси вместимостью более пяти мест с учетом водителя, а грузоперевозки будут выполняться только при наличии справки, выдаваемой организацией-отправителем, или товарно-транспортной накладной.

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Пассажирские перевозки по автобусным, троллейбусным и трамвайным маршрутам городского и пригородного сообщения разрешены ежедневно с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 в режиме выходного дня.

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Ранее стало известно, что со 2 апреля в Крыму вводится карантин, а на Крымском мосту появится блокпост для проверки здоровья прибывающих на полуостров. По данным властей Крыма, в регионе выявлено16 случаев заражения коронавирусом, под медицинским наблюдением находятся 2905 человек.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Крым, коронавирус
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