В Крыму приостановят автобусное сообщение из-за коронавируса

Фото: Анна Садовникова / РИА Новости

Автобусное и троллейбусное сообщение между городами Крыма приостановят со 2 по 14 апреля из-за распространения коронавируса, сообщается в указе о режиме повышенной готовности, опубликованном на сайте правительства республики.

Помимо этого, временно остановится движение пригородных поездов Керчь — Анапа — Керчь и пассажирские перевозки на морском транспорте. Кроме того, будут прекращены перевозки на легковом такси вместимостью более пяти мест с учетом водителя, а грузоперевозки будут выполняться только при наличии справки, выдаваемой организацией-отправителем, или товарно-транспортной накладной.

Пассажирские перевозки по автобусным, троллейбусным и трамвайным маршрутам городского и пригородного сообщения разрешены ежедневно с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 в режиме выходного дня.