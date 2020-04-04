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После взрыва в Орехово-Зуево не нашли четырех человек

Фото: АГН «Москва»

В Орехово-Зуево спасатели пока не смогли установить местоположение еще двух жителей подъезда, где из-за взрыва газа произошло обрушение. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, цитату РБК передала его пресс-служба.

«Сегодня мы не определили пока два человека из второго подъезда и два из четвертого», — сказал Воробьев. Он пояснил, что два человека, поиск которых продолжают, проживали в обрушенном подъезде, а еще двое — в другом подъезде дома, который взрыв не задел.

«Спасатели работают. Думаю, оперативно в ближайшие два-три часа закончат», — добавил он. По его словам, никто из жителей не сможет жить в доме, пока он не будет признан безопасным. В ближайшее время они смогут зайти в свои квартиры в неразрушенных подъездах со спасателями и забрать необходимые вещи, уточнил он.

Количество пострадавших из-за взрыва в Орехово-Зуево выросло до шести
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Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево произошел днем 4 апреля. Из-за взрыва обрушились перекрытия второго подъезда с пятого по первый этаж. В результате происшествия один человек погиб, еще шестеро получили травмы. Одному пострадавшему госпитализация не потребовалась, а всех остальных доставили в больницу. Следственный комитет России по Московской области начал проверку.

Теги: взрыв, Орехово-Зуево
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