Попова заявила о развитии ситуации с вирусом по оптимистичному сценарию

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия идет по оптимистичному сценарию в развитии ситуации с коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на канале «Россия 1».

«У нас сегодня рассчитано несколько сценариев, и самый благоприятный — оптимистичный, и самый неблагоприятный, сегодня Россия идет по оптимистичному сценарию», — сказала она.

Попова отметила, что это произошло во многом благодаря тому, что в предыдущие два месяца в стране приняли необходимые меры. Глава Роспотребнадзора заявила, что этот в период у России было время подготовиться, и власти продолжают это делать.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что кривая эпидемии в России идет по «достаточно благоприятному» сценарию. Она показывает соотношение того, насколько быстро растет заболеваемость. По словам Мурашко, введенные в стране меры положительно влияют на ситуацию.