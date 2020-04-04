Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом

Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, сообщила о том, что она заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Она отметила, что две недели назад у нее и ее трехлетнего сына Джеймсона появились симптомы коронавируса. «К счастью, наш главный врач имел доступ к тестам, и я мой дал положительный результат», — сказала она.

https://www.instagram.com/p/B-il39tJ57d/

Алиша Бет Мур заявила, что в то время ее семья уже находилась на самоизоляции и продолжила оставаться дома, согласно указаниям врача. Несколько дней назад она и ее сын сдали повторные тесты, которые оказались отрицательными.

Певица отметила, что нужно сделать тестирование более доступным для граждан. По ее словам, она пожертвовала $500 тыс. в фонд неотложной помощи больницы при Темпльском университете в штате Филадельфия и еще $500 тыс. в кризисный фонд мэра Лос-Анджелеса. Она поблагодарила медицинских работников за их труд и попросила всех оставаться дома.