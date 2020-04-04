Дочь актера Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом

Дочь российского актера Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.

По словам 23-летней девушки, у нее проявились симптомы в виде насморка, потери сознания и повышенной температуры тела (36,8 градуса).

«Спасибо всем за переживания, я уверена: все будет хорошо! Вашими молитвами! Мы вместе — это сила! (...) Храни вас Бог!» — написала Анфиса Охлобыстина.

Дочь актера призвала россиян придерживаться режима самоизоляции в связи с тем, что «каждый сейчас несет ответственность за здоровье окружающих людей».

Накануне о заражении коронавирусом Анфисы Охлобыстиной сообщил телеканал РЕН ТВ. По его информации, медики разрешили оставить девушку на карантине дома.