В США от коронавируса умерли более 7 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом в США превысило 273 тыс. человек. Тест на заболевание в стране сдали более 1,4 млн жителей

Фото: Ted S. Warren / AP

В США число жертв коронавирусной инфекции превысило 7 тыс. человек, приводит данные Университета Джонса Хопкинса телеканал CNBC. Таким образом, за день в стране от заболевания скончалось более 2 тыс. человек.

От осложнений, вызванных COVID-2019, в стране умерли 7077 человек, а с начала эпидемии в Соединенных Штатах было зарегистрировано более 273 тыс. случаев заражения.

По количеству жертв США находятся на третьем месте, уступая лишь Италии и Испании, в которых умерло свыше 14,6 тыс. и 11,1 тыс. человек соответственно.

По числу заразившихся же Соединенные Штаты вышли в лидеры еще неделю назад. В Италии и Испании, которые следуют за ними, количество подтвержденных случаев заражения меньше чем в два раза — более 119 тыс.