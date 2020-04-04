СМИ назвали сроки начала экспресс-тестирования на COVID-19 в России

Пилотное использование новой российско-японской тест-системы для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 планируется запустить в России в апреле текущего года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), участвовавшего в финансировании проекта.

Изначально технологию применят в Москве и Московской области. Дата старта находится в компетенции столичного правительства, которое осуществляет закупку тест-систем. Экспресс-тесты российско-японской компании EMG прошли испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение регулятора на дальнейшее использование в России.

Как пояснили в РФПИ, новая разработка позволит получать результаты в течение 30 минут. Уже на ранних стадиях заражения точность теста, способного выявить наличие коронавируса, можно считать абсолютной (определяет почти 100%). В фонде отметили, что цена системы будет формироваться совместно с технологическими партнерами и лабораториями.

В ближайшее время мощность производства составит 2,5 млн тестов и более 1000 портативных лабораторий в неделю. Систему планируется использовать для диагностики коронавируса как в России, так и за ее пределами, заявили в РФПИ.