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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ назвали сроки начала экспресс-тестирования на COVID-19 в России

Пилотное использование новой российско-японской тест-системы для выявления коронавирусной инфекции COVID-19 планируется запустить в России в апреле текущего года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), участвовавшего в финансировании проекта.

Изначально технологию применят в Москве и Московской области. Дата старта находится в компетенции столичного правительства, которое осуществляет закупку тест-систем. Экспресс-тесты российско-японской компании EMG прошли испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение регулятора на дальнейшее использование в России.

Как пояснили в РФПИ, новая разработка позволит получать результаты в течение 30 минут. Уже на ранних стадиях заражения  точность теста, способного выявить наличие коронавируса, можно считать абсолютной (определяет почти 100%). В фонде отметили, что цена системы будет формироваться совместно с технологическими партнерами и лабораториями.

В ближайшее время мощность производства составит 2,5 млн тестов и более 1000 портативных лабораторий в неделю. Систему планируется использовать для диагностики коронавируса как в России, так и за ее пределами, заявили в РФПИ.

В России зарегистрировали тест-систему для выявления нового коронавируса
Общество

В пресс-службе компании «ФосАгро», принимающей участие в реализации пилотного проекта в альянсе с РФПИ, пояснили изданию, что в тестовых системах используется прием изотермической молекулярной диагностики. По их данным, данный метод не уступает в точности применяемой ныне общепринятой технологии полимеразной цепной реакции (ПЦР), однако сокращает время тестирования более чем в четыре раза.

По словам директора института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева, используемые на сегодняшний день в России тесты показывают высокую погрешность. Кроме того, на обработку результата уходит от одного до четырех часов, где параллельно удается исследовать до 96 образцов. По словам Лукашева, новая тест-система позволяет исследовать только один образец, однако обработка происходит достаточно быстро.

В России создали высокоточный тест для выявления коронавируса COVID-19
Общество

Как сообщил заведующий лабораторией Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН Максим Филиппенко, благодаря тестированию большего числа людей и своевременному выявлению коронавируса удастся остановить распространение эпидемии.

В середине марта глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о готовности фонда инвестировать в производство систем диагностики COVID-19. Инвестиции одобрены наблюдательным советом. 

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: РФПИ, коронавирус, тесты
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