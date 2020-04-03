За сутки в Москве зарегистрировали 448 новых пациентов с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве зафиксировали 448 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Telegram столичного оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

По данным оперштаба, почти половину (199 человек) из новых заболевших в столице составляют пациенты в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 159 случаев зафиксировали в возрастной группе от 46 до 65 лет, а 73 случая — у пациентов старше 65 лет. Кроме того, коронавирус диагностировали у 17 детей.

Общее количество зараженных в столице достигло 2923 человек.

Число излечившихся от коронавируса в столице за сутки увеличилось на 28 человек, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Всего в столице от заболевания выздоровели уже 168 пациентов, уточнила она.

В Московской области за последние сутки зафиксировали 34 новых случая коронавируса, сообщил оперштаб. Общее количество заболевших в регионе превысило 200 человек.