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Путин попросил Новака на переговорах ОПЕК+ учитывать интересы партнеров

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин попросил главу Министерства энергетики Александра Новака в ходе переговоров по нефти с зарубежными партнерами стремиться к сбалансированному решению. Об этом глава государства сообщил на совещании о ситуации на глобальных энергетических рынках, его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

«Я просил бы Вас, уважаемый Александр Валентинович, при беседах с Вашими коллегами из других стран, с которыми Вы будете в ближайшее время вести переговоры, — в понедельник, Вы сказали? — учитывать все эти обстоятельства», — сказал Путин, обращаясь к Новаку. Он призвал министра стремиться к сбалансированному решению с учетом интересов всех партнеров России.

Материал дополняется.

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