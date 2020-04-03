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В Мексике из-за коронавируса остановили выпуск пива Corona

Фото: Henry Romero / Reuters

Мексиканская компания — производитель марки пива «Corona» Grupo Model заявила о приостановке производства в связи с объявленными правительством страны чрезвычайными мерами по борьбе с коронавирусом. Об этом пивоварня сообщила в своем Facebook.

«В это воскресенье компания завершит процесс приостановки производства и сбыта пива», — уточняется в сообщении. Компания принимает меры, чтобы снизить производство на заводах компании до минимума, который позволит избежать необратимого эффекта при его возобновлении в будущем.

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Власти Мексики объявили 31 марта о введении чрезвычайного положения из-за угрозы коронавирусной инфекции, передает El Pais. Особые меры будут действовать до 30 апреля.

Согласно списку ограничений, который опубликовала 31 марта правительственная газета Мексики, в рамках борьбы с распространением COVID-19 прекращена работа всех предприятий, за исключением отраслей, которые поставляют жизненно необходимые товары. Также запрещено проводить публичные собрания более 50 человек.

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Всего в Мексике на 2 апреля установили 1510 случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно отчету Минздрава. Умерли с подтвержденным диагнозом коронавируса 50 человек.

О первой смерти пациента с коронавирусной инфекцией сообщалось в середине марта. 41-летний мужчина также страдал диабетом и не выезжал перед этим за пределы страны, он умер от полиорганной недостаточности, вызванной действием вируса на организм.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: пиво, Мексика, коронавирус
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