В Мексике из-за коронавируса остановили выпуск пива Corona

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Мексиканская компания — производитель марки пива «Corona» Grupo Model заявила о приостановке производства в связи с объявленными правительством страны чрезвычайными мерами по борьбе с коронавирусом. Об этом пивоварня сообщила в своем Facebook.

«В это воскресенье компания завершит процесс приостановки производства и сбыта пива», — уточняется в сообщении. Компания принимает меры, чтобы снизить производство на заводах компании до минимума, который позволит избежать необратимого эффекта при его возобновлении в будущем.

Власти Мексики объявили 31 марта о введении чрезвычайного положения из-за угрозы коронавирусной инфекции, передает El Pais. Особые меры будут действовать до 30 апреля.

Согласно списку ограничений, который опубликовала 31 марта правительственная газета Мексики, в рамках борьбы с распространением COVID-19 прекращена работа всех предприятий, за исключением отраслей, которые поставляют жизненно необходимые товары. Также запрещено проводить публичные собрания более 50 человек.