В Мексике зарегистрировали первую смерть от коронавируса

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В Мексике зарегистрировали первую смерть от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщил Минздрав Мексики на своей странице в Twitter.

У заболевшего мужчины был диабет. Первые симптомы у него появились 9 марта.

До заражения коронавирусной инфекцией 41-летний мужчина не выезжал за пределы страны, передает Notimex. Смерть заболевшего наступила из-за полиорганной недостаточности, которая возникла из-за реакции организма на вирус.

Всего, согласно данным местного Минздрава, в Мексике на 18 марта коронавирус подтвердили у 118 человек.

Число заразившихся во всем мире, по последним данным ВОЗ, превысило 200 тыс. человек, за сутки в мире подтверждено 15 123 новых случая заболевания.