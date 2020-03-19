Пандемия коронавируса , 19 мар, 09:35
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В Мексике зарегистрировали первую смерть от коронавируса
В Мексике зарегистрировали первую смерть от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщил Минздрав Мексики на своей странице в Twitter.
У заболевшего мужчины был диабет. Первые симптомы у него появились 9 марта.
До заражения коронавирусной инфекцией 41-летний мужчина не выезжал за пределы страны, передает Notimex. Смерть заболевшего наступила из-за полиорганной недостаточности, которая возникла из-за реакции организма на вирус.
Всего, согласно данным местного Минздрава, в Мексике на 18 марта коронавирус подтвердили у 118 человек.
Число заразившихся во всем мире, по последним данным ВОЗ, превысило 200 тыс. человек, за сутки в мире подтверждено 15 123 новых случая заболевания.