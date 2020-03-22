В Мексике разбился вертолет военно-морского ведомства

Вертолет военно-морских сил Мексики разбился в субботу на востоке страны. Об этом заявила пресс-служба военного ведомства в Twitter.

«К сожалению, вынуждены сообщить, что вертолет Black Hawk военно-морских сил потерпел крушение недалеко ото города Тепекуитлапа в муниципалитет Теуипанго, штат Веракрус», — говорится в сообщении.

Губернатор штата Веракрус Куитлауак Гарсия подтвердил авиакатастрофу. Он написал в Twitter, что в результате катастрофы девять человек пострадали и один погиб. Гарсия добавил, что вертолет был задействован в операцию по спасению похищенных людей.

Причины авиакатастрофы не уточняется. В ВМС Мексики пообещали вскор5е предоставить больше информации.

В начале марта на Филиппинах потерпел крушение вертолет, в котором находился начальник национальной полиции страны Арчи Гамбоа. В результате аварии он получил травму плеча. Его извлекли из-под обломков и госпитализировали.