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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Башкирии допустил «демократизацию» режима изоляции

Радий Хабиров (Фото: Global Look Press)

В Башкирии режим всеобщей самоизоляции продлят и на следующую неделю, но он может быть смягчен. Об этом, как передает «РБК Башкортостан», сообщил глава республики Радий Хабиров.

«Эта неделя и следующая точно на самоизоляции. В дальнейшем будем действовать по ситуации: возможно, мы режим демократизируем», — сказал Хабиров на совещании с правительством Башкирии.

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Режим полной самоизоляции в Башкирии введен с 31 марта. В республике разрешено выходить из дома лишь в особых случаях, к ним относится поход в магазин или аптеку, выгул собаки, вынос мусора. Выходящие из дома должны носить с собой паспорт. Власти региона ввели ограничения на продажу алкоголя: покупать спиртные напитки можно только с 10:00 до 18:00.

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По последним официальным данным, в Башкирии десять заболевших, один из них уже выздоровел.

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2 апреля президент России Владимир Путин выступил обращением к гражданам, продлив нерабочий режим до конца апреля.

Он также заявил, что главы регионов будут самостоятельно определять, какие организации смогут продолжить работу, а какие должны ее приостановить, вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности.

До конца недели руководители регионов также должны определить набор профилактических мер с учетом особенности экономики субъекта и ситуации с коронавирусом в регионе.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: Башкирия, карантин, коронавирус
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