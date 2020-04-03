Глава Башкирии допустил «демократизацию» режима изоляции

Радий Хабиров (Фото: Global Look Press)

В Башкирии режим всеобщей самоизоляции продлят и на следующую неделю, но он может быть смягчен. Об этом, как передает «РБК Башкортостан», сообщил глава республики Радий Хабиров.

«Эта неделя и следующая точно на самоизоляции. В дальнейшем будем действовать по ситуации: возможно, мы режим демократизируем», — сказал Хабиров на совещании с правительством Башкирии.

Режим полной самоизоляции в Башкирии введен с 31 марта. В республике разрешено выходить из дома лишь в особых случаях, к ним относится поход в магазин или аптеку, выгул собаки, вынос мусора. Выходящие из дома должны носить с собой паспорт. Власти региона ввели ограничения на продажу алкоголя: покупать спиртные напитки можно только с 10:00 до 18:00.