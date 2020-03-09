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В Иране 70 тыс. заключенных освободили из-за угрозы коронавируса

Фото: Zuma / ТАСС

Власти Ирана временно освободили около 70 тыс. заключенных в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса в стране. Об этом заявил председатель Верховного суда Эбрахим Раиси, передает агентство Tasnim.

По его словам, прежде всего разрешения покинуть тюрьму давали заключенным с сопутствующими заболеваниями. Раиси подчеркнул, что власти приняли меры, чтобы освобожденные из тюрьмы заключенные не создали угрозу для общества.

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Глава Верховного суда призвал власти страны поддержать медперсонал, который «сражается с вирусом на передовой», и решить вопрос с нехваткой необходимого медоборудования.

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Ранее официальный представитель Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур объявил, что число погибших в стране возросло до 194, еще 6566 человек заражены.

Россия 28 февраля ввела временные въездные ограничения для граждан Ирана. Позднее, 6 марта, российские власти приостановили въезд из Ирана для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Теги: Иран, тюрьма, освобождение, коронавирус
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