Путин заявил о невозможности переломить ситуацию с COVID-19 в Москве

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В Москве пока не удается переломить ситуацию с распространением коронавируса, несмотря на все принимаемые усилия властей по борьбе с заболеванием. Об этом заявил президент Владимир Путин, трансляцию его обращения вел телеканал РБК.

По его словам, есть субъекты России, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей. «Например, так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается», — отметил глава государства.

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