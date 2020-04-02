ВЦИОМ заявил о снижении доли «паникующих» из-за коронавируса россиян

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Доля «паникующих» из-за пандемии коронавирусной инфекции среди россиян упала за неделю с трети до четверти, показали результаты опроса ВЦИОМ, сообщил глава центра Валерий Федоров, передает ТАСС.

Он уточнил, что в выборку вошли 1,6 тыс. человек от 18 лет. Их опрашивали по телефону в два этапа, предлагая выбрать любое количество из 12 рисков, наиболее актуальных для них. В группу «паникующих» отнесли тех, кто признался в опасениях по девяти и более пунктам. Также были группы «взволнованных» и «уравновешенных». Первая волна опроса прошла 16 марта, вторая с 24 по 25 марта, затем специалисты сравнили итоги.

По словам Федорова, сейчас количество «паникующих» в обществе составляет примерно 26%.

«Можем сказать, что первый страх прошел, он выражался, как мы знаем, в том числе в набегах на магазины», — прокомментировал результаты Федоров.