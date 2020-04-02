Две трети россиян ограничили контакты с другими людьми из-за коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
В Испании от коронавируса умерли более 10 тыс. человек Общество, 15:40 ИИ в теплице и машинное зрение на заводе: главное в сельском хозяйстве Pro, 15:38 Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов Общество, 15:36 Союз ветеранов Анголы удалил данные о возможном главе «Росзарубежнефти» Экономика, 15:36 Правительство выделит ₽500 млн помощи застрявшим за границей россиянам Общество, 15:34 Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции Общество, 15:31 Новак заявил об отсутствии планов России увеличить добычу нефти Общество, 15:24 Власти Москвы и Подмосковья начали сбор данных о сотрудниках магазинов Бизнес, 15:24 Очередь мигрантов в Петербурге за продлением разрешений. Фоторепортаж Общество, 15:24  Москва начала сотрудничать с частными лабораториями в тестах на COVID-19 Общество, 15:21 Лукашенко оценил поставки нефти из России вопросом «это что, нормально?» Политика, 15:17 Крупнейший ретейлер отказался от моратория на штрафы для поставщиков Бизнес, 15:16 Спрос на помещения для магазинов на центральных улицах Москвы упал на 70% Бизнес, 15:14 Основатель «Росинтера» о ресторанном рынке: «случилось обнуление» Pro, 15:07 
Пандемия коронавируса ,  
0 

Две трети россиян ограничили контакты с другими людьми из-за коронавируса

Фото: Андрей Любимов / РБК

Две трети российских граждан (70%) ограничили контакты с другими людьми из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным социологов, граждане самоизолировались дома, а также уехали в отдаленное место. За пять дней эта доля увеличилась на 28 процентных пунктов (26 марта — 42%).

Собянин рекомендовал жителям Москвы соблюдать двухметровую дистанцию
Общество

Помимо этого более половины россиян (61%) заявили, что в условиях пандемии они соблюдают гигиену рук: моют их или используют антисептики. Каждый пятый россиянин (21%) сообщил, что он носит медицинские маски или респираторы. Еще 15% опрошенных сообщили, что они убираются, проводят дезинфекцию и проветривают помещения. Также 12% признались в том, что они избегают скопления людей (например, в общественном транспорте) и не посещают массовые мероприятия.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 апреля
Общество

Еще 8% респондентов заявили, что они стараются поддерживать иммунитет. По их словам, они принимают витамины или лекарства и следят за своим здоровьем. При этом 3% респондентов рассказали о том, что они носят перчатки. При нахождении в общественных местах они не трогают ничего руками.

Другие 2% опрошенных сообщили, что держат дистанцию на расстоянии с другими людьми и соблюдают карантин. Остальные 4% заявили, что не предпринимают никаких действий.

Телефонный опрос был проведен в период с 26 по 30 марта, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек.

В марте Роскачество напомнило, что самым эффективным способом профилактики коронавируса является мытье рук с мылом. Согласно рекомендации ВОЗ, мыть руки водой надо полминуты, особое внимание уделять участкам между пальцами, ногтям и внутренней стороне запястья.

За последние сутки в России выявили 771 случай заражения коронавирусной инфекцией. Новые случаи были подтверждены в 29 регионах страны.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: ВЦИОМ, коронавирус, россияне
Материалы по теме
Из-за вируса патриарх попросил священников не давать руки для целования
Общество
В Москве почти половина новых больных с COVID-19 оказались младше 45 лет
Общество
Кремль заявил об отсутствии указаний закрыть границы российских регионов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter