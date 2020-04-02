Две трети россиян ограничили контакты с другими людьми из-за коронавируса

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Две трети российских граждан (70%) ограничили контакты с другими людьми из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным социологов, граждане самоизолировались дома, а также уехали в отдаленное место. За пять дней эта доля увеличилась на 28 процентных пунктов (26 марта — 42%).

Помимо этого более половины россиян (61%) заявили, что в условиях пандемии они соблюдают гигиену рук: моют их или используют антисептики. Каждый пятый россиянин (21%) сообщил, что он носит медицинские маски или респираторы. Еще 15% опрошенных сообщили, что они убираются, проводят дезинфекцию и проветривают помещения. Также 12% признались в том, что они избегают скопления людей (например, в общественном транспорте) и не посещают массовые мероприятия.

Еще 8% респондентов заявили, что они стараются поддерживать иммунитет. По их словам, они принимают витамины или лекарства и следят за своим здоровьем. При этом 3% респондентов рассказали о том, что они носят перчатки. При нахождении в общественных местах они не трогают ничего руками.

Другие 2% опрошенных сообщили, что держат дистанцию на расстоянии с другими людьми и соблюдают карантин. Остальные 4% заявили, что не предпринимают никаких действий.

Телефонный опрос был проведен в период с 26 по 30 марта, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек.

В марте Роскачество напомнило, что самым эффективным способом профилактики коронавируса является мытье рук с мылом. Согласно рекомендации ВОЗ, мыть руки водой надо полминуты, особое внимание уделять участкам между пальцами, ногтям и внутренней стороне запястья.

За последние сутки в России выявили 771 случай заражения коронавирусной инфекцией. Новые случаи были подтверждены в 29 регионах страны.