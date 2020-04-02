В Совете Федерации предложили проводить судебные заседания по видеосвязи

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Совете Федерации на фоне распространения коронавируса в России подготовили пакет законопроектов, позволяющий проводить судебные заседания по видеосвязи. Об этом на пленарном заседании верхней палаты заявил зампред комитета по экономической политике Алексей Русских, передает ТАСС.

По его словам, инициатива была разработана вместе с сенатором Андреем Клишасом.

«Мы разработали и направили для получения заключений в Верховный суд и правительство пакет законопроектов о возможности проведения судебных заседаний посредством видеосвязи, не выходя из дома и без риска заразиться», — сообщил Русских.

Сенатор уверен, что инициатива позволит не допустить нарушения процессуальных прав в нынешних условиях, сократит судебные издержки и ускорит сроки рассмотрения дел.