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В Испании от коронавируса умерло более 10 тыс. человек

Мадрид, Испания (Фото: Borja sanchez-trillo / Comunidad de Madrid / Getty Images)

В Испании число умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией достигло 10 003. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Всего в Испании на 2 апреля нашли 110 238 заболевших коронавирусом, вылечились 26,7 тыс. человек.

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2 апреля страна побила собственной рекорд смертности, за сутки здесь умерли 950 заболевших коронавирусом, сообщила представитель Министерства здравоохранения Мария Хосе Сьерра. На фоне высокой смертности в Испании выросла загруженность отделений интенсивной терапии, сейчас в них лежит 6092 заболевших.

Первого заболевшего в Испании нашли в феврале, им оказался турист из Германии. Его группу посадили на карантин на Канарских островах, после получения положительного результата зараженного изолировали.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: статистика, Испания, коронавирус
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