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Вице-премьер Испании Кармен Кальво заболела коронавирусом

Кармен Кальво (Фото: Jorge Sanz / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Повторный тест вице-премьера Испании Кармен Кальво на новый коронавирус оказался положительным, передает издание El Mundo.

«Результат предыдущего теста вице-премьера был отрицательным, но тест был повторен и результат только что стал известен», — передает издание правительственное сообщение.

Кармен Кальво госпитализировали в Мадриде.

Случай вице-премьера с первоначальным отрицательным результатом является редким, но возможным. Такое случается в результате низкой вирусной нагрузки на заболевшего в начале заражения или из-за состояния взятого образца, сообщил журналистам эксперт Минздрава Испании Фернандо Симон. Повторный тест проводится, если у пациента наблюдаются ярко выраженные симптомы коронавирусной инфекции.

Испания установила 25 марта суточный рекорд по числу умерших от COVID-19. В стране скончались 738 человек. Больше всего заболевших умерло в cтолице.

Теги: коронавирус, Испания, пандемия
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