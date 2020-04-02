В Москве до 140 человек выросло количество выздоровевших после СOVID-19

(Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

В Москве выздоровели 25 новых пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, число выздоровевших с начала эпидемии в России увеличилось до 140 человек. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram.

«За прошедшие сутки еще 25 пациентов выписались из московских больниц», — сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, все выписавшиеся чувствуют себя хорошо.

Накануне оперштаб сообщал о 45 новых выздоровевших в Москве за сутки после заболевания коронавирусной инфекцией.

На фоне пандемии коронавирусной инфекции в столичных поликлиниках увеличили число врачей, оказывающих медицинскую помощь на дому. За день специалисты поликлиник совершают почти 8 тыс. выездов на дом, сообщили в мэрии.