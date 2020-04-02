В Москве умерли три пациента с коронавирусом

Как сообщает столичный Депздрав, им было от 63 до 72 лет. Одна из погибших недавно вернулась из-за границы, у всех были сопутствующие заболевания, включая сердечно-сосудистые

Фото: Максим Мишин / РИА Новости

В Москве скончались еще три пациента, у которых тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщает столичный Департамент здравоохранения со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По его информации, им диагностировали двустороннюю пневмонию. Женщина из числа погибших недавно вернулась из-за границы.

Пациенты были в возрасте 63-72 лет. У всех были сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Как уточняет Депздрав, речь идет о кардиосклерозе, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сахарном диабете, артериальной гипертензии.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

Таким образом число погибших с подтвержденным коронавирусом в Москве выросло до 19 человек.