В Москве умерли три пациента с коронавирусом
В Москве скончались еще три пациента, у которых тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом сообщает столичный Департамент здравоохранения со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
По его информации, им диагностировали двустороннюю пневмонию. Женщина из числа погибших недавно вернулась из-за границы.
Пациенты были в возрасте 63-72 лет. У всех были сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Как уточняет Депздрав, речь идет о кардиосклерозе, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сахарном диабете, артериальной гипертензии.
Роспотребнадзор, mos.ru
Таким образом число погибших с подтвержденным коронавирусом в Москве выросло до 19 человек.